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Сегодня, 15:00

Скандал на ЧМ-2022 из-за поддержки ЛГБТ. ФИФА против Англии и других сборных

Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
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Капитан сборной Англии Харри Кейн.
Фото Global Look Press
Ассоциации были готовы платить штрафы.

Сегодня на чемпионате мира в Катаре свои стартовые матчи проведут Англия, Нидерланды и Уэльс. Накануне встреч едва ли не самое горячее обсуждение было не о составах и тактике, а о том, выйдут ли капитаны сборных с повязками One Love. Этот жест направлен на протест против дискриминации в Катаре представителей ЛГБТ.

В свою очередь ФИФА выступила категорически против любых подобных акций, о чем направила письмо в футбольную ассоциацию Англии перед сегодняшней игрой с Ираном. В организации сообщили, что правила не позволяют капитану сборной Харри Кейну носить повязку One Love, изменений в утвержденную экипировку вносить нельзя.

Кейн был готов идти до конца

Несмотря на позицию ФИФА и риск получить как минимум желтую карточку или вовсе удаление, Кейн все равно намеревался выйти на матч с Ираном с повязкой One Love.

«После того, как мы, как команда, ясно высказали свою позицию, FA обратилась в ФИФА, и я уверен, что к началу игры вопрос решится. Но да, мы четко дали понять, что хотим использовать повязку», — приводят слова англичанина английские СМИ.

FA была готова к штрафу за то, что Харри Кейн выступит в поддержку ЛГБТ на ЧМ-2022 и нарушит запрет ФИФА. Об этом на прошлой неделе заявил глава футбольной ассоциации Англии Марк Буллингем.

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«Думаю, нас действительно могут оштрафовать. Если это произойдет, то мы выплатим штраф. Мы считаем, что продемонстрировать, каковы наши ценности, очень важно. И мы сделаем это», — сказал Буллингем.

Помимо этого все игроки сборной Англии намерены преклонить колено перед игрой с Ираном. Об этом на предматчевой пресс-конференции сообщил главный тренер английской команды Гарет Саутгейт.

«Мы обсуждали вариант с преклонением колена. И считаем, что должны это сделать. Это то, за что мы выступаем как команда, и мы делали это в течение длительного периода времени... Мы считаем, что это сильное заявление, которое прозвучит во всем мире», — заявил тренер.

Ван Дейк, Бэйл и Нойер тоже планировали выйти с повязками. Дания сомневалась, Франция и Сербия отказались

Сегодня с радужной повязкой намеревался выйти и капитан Нидерландов Вирджил ван Дейк — его сборная в 19.00 сыграет с Сенегалом. Накануне встречи защитник рассказал, что опасается получить желтую карточку.

«Я собираюсь надеть повязку One Love на завтрашний матч. Ничего для нас не изменилось. Но если мне за это грозит предупреждение, то нужно будет все обсудить, потому что мне не нравится играть, имея желтую карточку», — сказал он.

Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер тоже в деле: «Сила, которой обладает эта повязка One Love, будет передаваться и другими сборными западной Европы. Я думаю, это хорошо, что мы не единственные, и что мы можем сделать совместное заявление. Для нас важно, что мы не одиноки в этом вопросе, многие страны участвуют в этом, и коммуникация была на хорошем уровне».

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К акции планировала присоединиться и сборная Уэльса — капитан Гарет Бэйл собирался выйти с символикой One Love на сегодняшнюю игру с США.

А вот в Дании сомневались. «Мы примем решение позже, нужно точно знать, что может произойти. Не вижу проблемы в том, если последует штраф», — заявил главный тренер сборной Каспер Хьюлманд.

На прошлой неделе от участия в акции отказалась Франция: местная федерация дважды направляла запросы в ФИФА, но не получила ответа. В итоге руководство французского футбола решило не рисковать и не заставлять Уго Льориса носить повязку.

А в Сербии изначально отказались от акции и без рекомендаций ФИФА: капитан сборной Душан Тадич обозначил, что не хочет участвовать в акции и носить радужную повязку. При этом и будучи капитаном «Аякса» футболист отказывался от повязок в поддержку ЛГБТ и с символикой Украины на матчах чемпионата Нидерландов.

ФИФА настояла на своем

И все же радужных повязок, судя по всему, не будет.

Сегодня вышло совместное заявление сборных Англии, Уэльса, Бельгии, Дании, Германии, Нидерландов и Швейцарии:

«ФИФА ясно дала понять, что наложит спортивные санкции, если наши капитаны будут носить радужные повязки на поле. Как национальные федерации, мы не можем поставить наших игроков в положение, при котором они могут столкнуться со спортивными санкциями, включая предупреждения, поэтому мы попросили капитанов не надевать их на матчах чемпионата мира по футболу.

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Мы были готовы платить штрафы... Однако мы не можем поставить игроков в ситуацию, когда они могут быть предупреждены или даже вынуждены покинуть поле.

Мы очень разочарованы решением ФИФА, которое, по нашему мнению, является беспрецедентным. Наши игроки и тренеры разочарованы — они решительно поддерживают инклюзивность и будут оказывать поддержку другими способами", — говорится в заявлении.

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⚽ Футбол. ЧМ
Сенегал
Нидерланды

ТБ 2.5

30%

2.20

ИТБ2 (1.5)

26%

1.83

Ф2(-1)

23%

1.98
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Иран

ИТБ1 (1.5)

28%

1.70

Ф2(1.5)

23%

1.74

Обе забьют - да

17%

3.00
⚽ Футбол. ЧМ
Катар 0
Эквадор 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

2.26

П1

18%

3.70

П2

16%

2.30
Футбол
Чемпионат мира по футболу
1
4
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