Ван Гал следит за матчем Нидерланды — Норвегия из кресла-каталки. Фото
23:42
Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал повредил бедро в преддверии решающего матча отбора на ЧМ-2022 против Норвегии. Он вынужден наблюдать за игрой из кресла-каталки.
Инцидент произошел после тренировки национальной команды в воскресенье, когда вся команда возвращалась в отель. Шесть лет назад ван Гал перенес операцию на бедре и именно его он и повредил на этот раз.
70-летний наставник национальной команды был доставлен в больницу, но вскоре был выписан, так как травма не потребовала хирургического вмешательства.
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