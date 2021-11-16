Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал повредил бедро в преддверии решающего матча отбора на ЧМ-2022 против Норвегии. Он вынужден наблюдать за игрой из кресла-каталки.

Louis Van Gaal making the calls from the best seat in the house ??? pic.twitter.com/cV7hKdfxUu — ESPN FC (@ESPNFC) November 16, 2021

Инцидент произошел после тренировки национальной команды в воскресенье, когда вся команда возвращалась в отель. Шесть лет назад ван Гал перенес операцию на бедре и именно его он и повредил на этот раз.

70-летний наставник национальной команды был доставлен в больницу, но вскоре был выписан, так как травма не потребовала хирургического вмешательства.