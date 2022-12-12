В Аргентине ответили на вопрос из США об отсутствии темнокожих игроков: «Мы не диснеевский фильм»

Популярное американское издание The Washington Post задалось вопросом: почему в составе сборной Аргентины на чемпионате мира в Катаре нет темнокожих футболистов.

«В 2014 году многие шутили о том, что даже в сборной Германии был хотя бы один темнокожий игрок, а в составе Аргентины — ни одного. Для многих эти сведения стали доказательством того, что Аргентина была Белой нацией», — написалав своей статье журналистка The Washington Post Эрика Эдвардс.

Аргентинская политическая партия La Libertad Avanza шуткой отреагировала на это странное заявление американских СМИ.

В социальных сетях партии появился скрин данной статьи с подписью-ответом: «Потому что мы страна, а не диснеевский фильм».

В 1/2 финала чемпионата мира в Катаре сборна Аргентины сыграет с командой Хорватии. Встреча пройдет во вторник, 13 декаря, начало — 22.00 (мск).