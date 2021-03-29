Сестра Роналду вступилась за него после скандала с незасчитанным голом

Катя Авейру, сестра форварда сборной Португалии Криштиану Роналду, высказалась в защиту своего брата. Его гол в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Сербии (2:2) не был засчитан, хотя игрок пытался доказать, что мяч пересек линию ворот. После этого футболист бросил на газон капитанскую повязку.

«Криштиану — символ нации, — написала Авейру в Instagram 28 марта. — Люди говорят: «Тот, кто ничего не чувствует, тот не сын хороших людей». Вчера Португалию скандально обокрали. Криштиану забил чистый гол, который должен был принести победу на последней минуте, и вызвал свой и наш бунт! Он тут же жестикулировал руками, чтобы продемонстрировать 30 см, на которые мяч пересек линию, покачал головой, потому что не было смысла продолжать игру даже без свистка судьи об окончании украденного матча, и отправился в туннель.

Одержимый гневом из-за запавшей в душу несправедливости против его родины, которую он столько раз защищал «зубами и ногтями», он швырнул капитанскую повязку на пол! Это невероятное хладнокровие, потому что он, несомненно, хотел швырнуть ее в лицо судье и боковому арбитру за то, что они сделали с Португалией и всеми нами.

Однако, несмотря на то, что все мы испытываем отвращение к случившемуся, некоторые «участники дискуссии» осмеливаются критиковать позицию Криштиану. Поразительно! Печально, что в стране манипулируют СМИ. Одним разрешено все, другим — ничего. Поздравляю Криштиану с тем, что он возмутился в защиту Португалии".

Так как на матчах отборочного турнира ЧМ-2022 не работают ВАР и система автоматической фиксации взятия ворот, судьи не могли исправить свою ошибку.