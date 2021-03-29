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Трех футболистов сборной Уэльса отстранили от игр из-за нарушения комендантского часа

18:00
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Три футболиста сборной Уэльса покинули расположение национальной команды, после того как их отстранили из-за нарушения комендантского часа, сообщает The Athletic

Хэл Робсон-Кану, Рабби Матондо и Тайлер Робертс были пойманы вне своих комнат после наступления комендантского часа, введенного тренерским штабом сборной.

По информации СМИ, нет никаких подтверждений, что они нарушили антиковидный протокол или приводили кого-то в номер отеля. Но несоблюдение комендантского часа было расценено как достаточно серьезное нарушение дисциплины, чтобы оправдать исключение из команды.

«Мне очень жаль, что я покидаю сбор так рано, но правила есть правила, и я не должен был выходить позже установленного времени. Приношу извинения команде, персоналу и болельщикам Уэльса. Я буду продолжать работать так усердно, как только смогу, чтобы заслужить свое место в команде на Евро», - цитирует Робертса The Athletic.

30 марта сборная Уэльса дома сыграет против сборной Чехии в матче отбора ЧМ-2022. Начало - в 21:45 по московскому времени.

Уэльс - Чехия

 

Дополнительная информация:

https://theathletic.com/news/wales-roberts-robson-kanu-matondo/5jWCAqCzKCAg?source=twitteruk

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