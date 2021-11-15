Роналду расплакался после поражения Португалии от Сербии в матче отбора ЧМ-2022
12:16
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не сдержал слез после поражения от команды Сербии (1:2) в матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.
После встречи 36-летний португалец сел на поле, положил руки на колени и не заплакал, сообщает A Bola.
По итогам отборочного турнира Португалия заняла второе место в группе и сыграет в стыковых играх за право выхода на чемпионат мира в Катар. Сербия вышла на турнир с первого места.
Дополнительная информация:
https://www.abola.pt/nacional/2021-11-14/selecao-cristiano-ronaldo-nao-escondeu-a-desilusao-no-final-video/913468
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