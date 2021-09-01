Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Дания победила на своем поле Шотландию

1 сентября 2021, 23:39
Теги:

Дания победила на своем поле Шотландию в матче отборочного турнира ЧМ-2022. Встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу датчан.

В другом матче группы А Израиль на выезде разгромил Фарерские острова — 4:0.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа

Группа F

Дания — Шотландия — 2:0 (2:0)

Голы: Васс, 14 (1:0). Мехле, 15 (2:0).

Дания: Шмейхель, Кьер, А.Кристенсен, Андерсен, Мехле, Васс (Стрюгер Ларсен, 86), Дилэйни (Нергор, 86), Хейбьерг, Поульсен (Винн, 68), Дамсгор, Сков Ольсен.

Шотландия: Гордон, Купер, Хэнли, Робертсон, Тирни, Маккенна (Дайкс, 46), Фрэйзер, Макгрегор, Гилмор (Фергюсон, 90), Адамс (Кристи, 71), Маклин (Тернбулл, 85).

Фарерские острова — Израиль — 0:4 (0:2)

Голы: Захави, 12 (0:1). Захави, 44 (0:2). Даббур, 52 (0:3). Захави, 90 (0:4).

Фарерские острова: Нильсен, Фере, Йоенсен, Наттестад, С.Ватнхамар (Эдмундссон, 63), Хендрикссон Ольсен (Мор, 76), Г.Ватнхамар (Йенсен, 76), Андреасен (Ханссон, 64), К.Ольсен, Ролантссон, М.Ольсен (Йохансен, 77).

Израиль: Марсиано, Джани (Арад, 72), Тиби, Даса, Менахем, Натхо (Абу Фани, 62), Захави, Биттон (Абада, 85), Перец, Даббур (Вайссман, 71), Соломон.

Предупреждение: Йоенсен, 80.

Судья: Хиглер (Нидерланды).

1 сентября. Торсхавн. Стадион «Торсволлур».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа B
Швеция
Испания

П2

38%

1.71

ТБ 2.0

20%

1.57

ИТБ2 (1.5)

15%

1.90
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Россия 0
Хорватия 0
Матч завершен

П2

30%

2.50

Ф2 (0)

21%

1.80

ИТМ1 (1.5)

16%

1.48
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Словения 1
Словакия 1
Матч завершен

1X

29%

1.36

ТМ 2.5

18%

1.49

П1

17%

2.50

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/world/tables/2022/qualify/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Россия в первом матче под руководством Карпина сыграла вничью с Хорватией
Дебют Карпина в сборной: спел гимн, попал на баннер и сыграл вничью с Хорватией
Федерация футбола Бразилии подаст жалобу на «Зенит» в ФИФА
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд