Дания победила на своем поле Шотландию
Дания победила на своем поле Шотландию в матче отборочного турнира ЧМ-2022. Встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу датчан.
В другом матче группы А Израиль на выезде разгромил Фарерские острова — 4:0.
ЧМ. Отборочный турнир. Европа
Группа F
Дания — Шотландия — 2:0 (2:0)
Голы: Васс, 14 (1:0). Мехле, 15 (2:0).
Дания: Шмейхель, Кьер, А.Кристенсен, Андерсен, Мехле, Васс (Стрюгер Ларсен, 86), Дилэйни (Нергор, 86), Хейбьерг, Поульсен (Винн, 68), Дамсгор, Сков Ольсен.
Шотландия: Гордон, Купер, Хэнли, Робертсон, Тирни, Маккенна (Дайкс, 46), Фрэйзер, Макгрегор, Гилмор (Фергюсон, 90), Адамс (Кристи, 71), Маклин (Тернбулл, 85).
Фарерские острова — Израиль — 0:4 (0:2)
Голы: Захави, 12 (0:1). Захави, 44 (0:2). Даббур, 52 (0:3). Захави, 90 (0:4).
Фарерские острова: Нильсен, Фере, Йоенсен, Наттестад, С.Ватнхамар (Эдмундссон, 63), Хендрикссон Ольсен (Мор, 76), Г.Ватнхамар (Йенсен, 76), Андреасен (Ханссон, 64), К.Ольсен, Ролантссон, М.Ольсен (Йохансен, 77).
Израиль: Марсиано, Джани (Арад, 72), Тиби, Даса, Менахем, Натхо (Абу Фани, 62), Захави, Биттон (Абада, 85), Перец, Даббур (Вайссман, 71), Соломон.
Предупреждение: Йоенсен, 80.
Судья: Хиглер (Нидерланды).
1 сентября. Торсхавн. Стадион «Торсволлур».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/world/tables/2022/qualify/
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