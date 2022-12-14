Рабьо не поехал со сборной Франции на полуфинал чемпионата мира с Марокко
Полузащитник сборной Франции Адриен Рабьо не поехал с командой на полуфинальную игру ЧМ-2022 против Марокко, сообщает журналист Сабер Десфарж.
Футболист из-за плохого самочувствия остался в отеле. Защитник Дайот Упамекано будет присутсвовать на этом матче.
Вчера, 13 декабря, Рабьо и Упамекано не тренировались со сборной Франции из-за гриппа.
Марокканцы 14 декабря встретятся в 1/2 финала турнира в Катаре с Францией. Начало матча — в 22.00 мск.
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