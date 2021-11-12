Флик стал первым тренером сборной Германии, который выиграл дебютные шесть матчей

Сборная Германии под руководством Ханса-Дитера Флика обыграла Лихтенштейн (9:0) в матче отборочного турнира ЧМ-2022. Благодаря этому специалист установил новый рекорд.

Как сообщает Opta, Флик — первый главный тренер сборной Германии, который выиграл свои стартовые шесть матчей с командой. Он сменил на этом посту Йоахима Лева.

Контракт 56-летнего тренера рассчитан до 2024 года. Немцы уже обеспечили выход на ЧМ-2022.