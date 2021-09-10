Месси обошел Пеле по голам за сборную

Сборная Аргентины удвоила преимущество в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Боливии. На 65-й минуте забил нападающий Лионель Месси. Для него это второй мяч в этой встрече

Как сообщает Opta, Месси опередил легендарного бразильца Пеле по количеству голов за национальные команды. У него теперь 78 забитых мячей, что является самым высоким показателем среди всех южноамериканских игроков в истории международного мужского футбола.