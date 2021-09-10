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Месси обошел Пеле по голам за сборную

04:02
Лионель Месси. Фото Twitter
Лионель Месси. Фото Twitter
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Сборная Аргентины удвоила преимущество в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Боливии. На 65-й минуте забил нападающий Лионель Месси. Для него это второй мяч в этой встрече

Как сообщает Opta, Месси опередил легендарного бразильца Пеле по количеству голов за национальные команды. У него теперь 78 забитых мячей, что является самым высоким показателем среди всех южноамериканских игроков в истории международного мужского футбола.

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Евгений Козинов все материалы автора

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