Линднер объяснил, почему Австрия проиграла Уэльсу

Вратарь сборной Австрии Хайнц Линднер прокомментировал поражение от Уэльса (1:2) в стыковом матче чемпионата мира-2022.

«К сожалению, мы слишком поздно стали оказывать давление на сопреника во втоом тайме. Бейл — игрок мирового класса, я старался изо всех сил, но не смог отбить мяч. Мы до конца верили в себя. Возможно, нам следовало пойти ва-банк немного раньше», — цитирует пресс-служба УЕФА Линднера.

В финале квалификации чемпионата мира-2022 сборная Уэльса сыграет с победителем матча Украина — Шотландия, который был перенесен.