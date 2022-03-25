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Сегодня, 03:23

Ампаду: «Слушать гимн сегодня было особенно приятно»

Ампаду прокомментировал победу над Австрией
Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник сборной Уэльса Итан Ампаду после победы над Австрией (2:1) в стыковом матче чемпионата мира-2022 признался, что испытывает невероятные чувства.

«Какое невероятное чувство! Мы все понимали, что стоит на кону. Атмосфера на стадионе была невероятной. Болельщики были на высоте! Слушать гимн сегодня было особенно приятно.

У Австрии было четыре или пять нападающих. Нам, защитникам, нравится такая игра, это наша работа. Знали, что будет непросто и рады, что удалось успешно завершить работу. Будучи ребенком, ты мечтаешь о чемпионатах мира. Тебе хочется принять участие в этом грандиозном событии. В последующие несколько дней будем наслаждаться нашим успехом", — цитирует пресс-служба УЕФА Ампаду.

В финале квалификации чемпионата мира-2022 сборная Уэльса сыграет с победителем матча Украина — Шотландия, который был перенесен.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Стыковые матчи. Полуфиналы
24 мар, 22:45. Cardiff City Stadium (Кардифф)
Уэльс
2:1
Австрия
Голы
Бэйл, 25 (1:0), Бэйл, 51 (2:0), Забитцер, 64 (2:1)
Уэльс
Хеннесси Уильямс Дэвис Родон Робертс Ампаду Аллен Уилсон Рэмси Джеймс (Джонсон, 88) Бэйл (Мефам, 90+3)
Австрия
Линднер Драгович Хинтереггер Алаба Лайнер (Грегорич, 88) Зейвальд Забитцер Баумгартнер (Вайманн, 77) Лаймер (Калайджич, 65) Шлагер (Лазаро, 77) Арнаутович
Предупреждения
Уилсон 59’, Уильямс 90+5’  -  Баумгартнер 24’, Лайнер 88’
Судьи
Марчиняк (Польша)
Источник: https://ru.uefa.com/european-qualifiers/match/2033888--wales-vs-austria/
Футбол
Сборная Уэльса по футболу
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