Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев подвел итог матча 1-го тура отбора на ЧМ-2022 против Исландии (3:0).

«В принципе, я доволен тем, как сложился матч. Мы начали в сумасшедшем темпе, забили дважды, показав свой уровень. Но Германия может играть лучше, нам есть, куда добавлять», — цитирует Лева Twitter национальной команды 26 марта.

