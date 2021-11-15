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Божович: «Нужно понимать, что Хорватия намного сильнее России»

17:56
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Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович прокомментировал поражение сборной России от Хорватии (0:1) в рамках отборочного цикла ЧМ-2022.

«Россия вчера играла на результат. Команду Карпина устраивала ничья. Конечно, качество игры было не лучшее, но нужно понимать, что Хорватия намного сильнее России. Сборной России нужно было прыгнуть выше головы, чтобы добиться положительного результата.

Сможет ли Россия обыграть в стыковых матчах Португалию? А почему нет? Россия способна обыграть сборную Португалии. Сербия вчера смогла, а вы не сможете? В футболе нет ничего возможного. Когда готовишься к матчу и веришь — все возможно. Я верю в Карпина. Проиграна битва, а не война. Сейчас не нужно ругать главного тренера сборной России, это его первое поражение в сборной", — сказал Божович «РБ Спорт».

Сборная России, набрав 22 очка, заняла второе место в группе и вышла в стыковые матчи за право принять участие в ЧМ-2022.

Дополнительная информация:

https://bookmaker-ratings.ru/news/miodrag-bozhovich-nuzhno-ponimat-chto-horvatiya-namnogo-sil-nee-rossii/

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Иван Шитик все материалы автора
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры