Кафу: «ЧМ-2022 будет самым уникальным»

Двукратный чемпион мира по футболу, бразилец Кафу выразил уверенность, что Катару удастся достойно провести чемпионат мира-2022.

— Мир ждет фантастический турнир! Никогда не видел такой подготовки, как той, которая проводится к чемпионату мира-2022. Мне посчастливилось несколько раз посетить Катар, прогресс и скорость перемен невероятны.

Строящиеся стадионы, транспорти и инфраструктура просто фантастические. Уверен, всех ждут незабываемые впечатления в 2022 году. Каждый чемпионат мира по-своему уникален. Но я твердо верю, что Катар-2022 будет самым уникальным турниром. Он будет сильно отличаться от предыдущих чемепионатов мира.

Это будет первый турнир в арабской стране. Он будет проходить на небольшой территории. Стадионы, команды и фанаты будут ближе друг к другу, чем когда-либо. Гости будут прибывать прямо в гущу праздника, никаких перелетов на самолетах, комфортная инфраструктура.