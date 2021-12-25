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Игнатьев: «Если сборная России будет играть, как с Хорватией, рассчитывать на ЧМ — безнадежное дело»

09:32
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев оценил перспективы национальной команды отобраться на чемпионат мира-2022.

«То, что сборная России будет играть на своем поле, дает одно из немногих преимуществ, — цитирует Игнатьева Betonmobile.ru. - При всей требовательности болельщиков к качеству футбола и результату, они умеют собираться и в решающий момент поддерживать команду как единое целое. Такая поддержка, несомненно, дает силы футболистам. К тому же столь крупные турниры как чемпионат мира без своей команды смотрятся не с таким интересом. Поэтому все мы, включая меня, будем желать победы сборной России над Польшей и следующим соперником», — сказал Игнатьев.

«Если же рассуждать не с позиции болельщика, а профессионально, то пока я не заметил, что у нашей сборной улучшилось качество. Если она будет играть с Польшей так же, как это делала с Хорватией, то рассчитывать на победу и, соответственно, возможный выход на чемпионат мира — это безнадежное дело. В Сплите мы команды не увидели, как и игры тоже. Если будем играть так же, то у нас нет оснований говорить, что сборная Польши нам не соперник, а мы должны быть на одном ряду с такими командами как Франция, Германия, Италия. Польская сборная — очень крепкая и качественная команда, в ее составе многие футболисты выступают в сильных европейских чемпионатах. К сожалению, того же нельзя сказать о сборной России. Конечно, если Валерию Карпину за эти три месяца удастся сделать монолитную команду, тогда можно размышлять, что мы способны обыграть Польшу. В противном случае говорить о выходе на чемпионат мира очень затруднительно», — добавил бывший главный тренер сборной России.

Команда Валерия Карпина в полуфинале стыковых матчей 24 марта сыграет в «Лужниках» с Польшей. В случае победы сборная России встретится с сильнейшей командой из пары Чехия — Швеция. Причем россияне вновь сыграют в Москве.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Лестер

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17%

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ТБ 2.5

14%

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Астон Вилла
Челси

П2

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ИТБ2 (1.5)

19%

1.93

Обе забьют - да

18%

2.03
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ньюкасл
Манчестер Юнайтед

Ф2 (-1.0)

24%

1.76

П2

21%

1.48

П2 и ТМ 5.5

12%

1.54

Дополнительная информация:

https://betonmobile.ru/ignatev-esli-sbornaya-rossii-budet-igrat-kak-s-horvatiey-rasschityivat-na-chm-beznadezhnoe-delo

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Роман Шишов все материалы автора
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