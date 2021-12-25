Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев оценил перспективы национальной команды отобраться на чемпионат мира-2022.

«То, что сборная России будет играть на своем поле, дает одно из немногих преимуществ, — цитирует Игнатьева Betonmobile.ru. - При всей требовательности болельщиков к качеству футбола и результату, они умеют собираться и в решающий момент поддерживать команду как единое целое. Такая поддержка, несомненно, дает силы футболистам. К тому же столь крупные турниры как чемпионат мира без своей команды смотрятся не с таким интересом. Поэтому все мы, включая меня, будем желать победы сборной России над Польшей и следующим соперником», — сказал Игнатьев.

«Если же рассуждать не с позиции болельщика, а профессионально, то пока я не заметил, что у нашей сборной улучшилось качество. Если она будет играть с Польшей так же, как это делала с Хорватией, то рассчитывать на победу и, соответственно, возможный выход на чемпионат мира — это безнадежное дело. В Сплите мы команды не увидели, как и игры тоже. Если будем играть так же, то у нас нет оснований говорить, что сборная Польши нам не соперник, а мы должны быть на одном ряду с такими командами как Франция, Германия, Италия. Польская сборная — очень крепкая и качественная команда, в ее составе многие футболисты выступают в сильных европейских чемпионатах. К сожалению, того же нельзя сказать о сборной России. Конечно, если Валерию Карпину за эти три месяца удастся сделать монолитную команду, тогда можно размышлять, что мы способны обыграть Польшу. В противном случае говорить о выходе на чемпионат мира очень затруднительно», — добавил бывший главный тренер сборной России.

Команда Валерия Карпина в полуфинале стыковых матчей 24 марта сыграет в «Лужниках» с Польшей. В случае победы сборная России встретится с сильнейшей командой из пары Чехия — Швеция. Причем россияне вновь сыграют в Москве.