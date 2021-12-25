Главный тренер сборной Польши Соуза может возглавить «Интернасьонал»
Главный тренер сборной Польши Паулу Соуза может возглавить бразильский «Интернасьонал», информирует телеканал Globo.
51-летнему португальцу предложили двухлетний контракт. В скором времени должны начаться переговоры о заключении контракта.
Ранее сообщалось, что Соуза может возглавить бразильский «Фламенго». Также сообщалось о возможности подписания двухлетнего контракта.
«Интернасьонал» занял 12-е место по итогам чемпионата Бразилии в этом году. 15 декабря пост главного тренера команды покинул Диего Агирре.
Напомним, что 24 марта 2022 года сборная Польши сыграет с национальной командой России в полуфинальном стыковом матче за право выхода на чемпионат мира в Катаре.
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