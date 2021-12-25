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Главный тренер сборной Польши Соуза может возглавить «Интернасьонал»

09:08
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Главный тренер сборной Польши Паулу Соуза может возглавить бразильский «Интернасьонал», информирует телеканал Globo.

51-летнему португальцу предложили двухлетний контракт. В скором времени должны начаться переговоры о заключении контракта.

Ранее сообщалось, что Соуза может возглавить бразильский «Фламенго». Также сообщалось о возможности подписания двухлетнего контракта.

«Интернасьонал» занял 12-е место по итогам чемпионата Бразилии в этом году. 15 декабря пост главного тренера команды покинул Диего Агирре.

Напомним, что 24 марта 2022 года сборная Польши сыграет с национальной командой России в полуфинальном стыковом матче за право выхода на чемпионат мира в Катаре.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Лестер

Ф2 (+2.0)

21%

2.04

Обе забьют - да

17%

2.02

ТБ 2.5

14%

1.39
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Астон Вилла
Челси

П2

27%

1.72

ИТБ2 (1.5)

19%

1.93

Обе забьют - да

18%

2.03
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ньюкасл
Манчестер Юнайтед

Ф2 (-1.0)

24%

1.76

П2

21%

1.48

П2 и ТМ 5.5

12%

1.54

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Роман Шишов все материалы автора
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