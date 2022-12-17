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Хорватия обыгрывает Марокко после первого тайма со счетом 2:1 в матче за 3-е место на ЧМ-2022

Иван Шитик
Корреспондент
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17 декабря. Хорватия — Марокко.
Фото Global Look Press

Сборная Хорватии обыгрывает команду Марокко после первого тайма в матче за 3-е место на ЧМ-2022.

Хорваты выиграли первую половину со счетом 2:1.

Счет в матче открыл защитник сборной Хорватии Йошко Гвардиол, который отличился на 7-й минуте. Но уже на 9-й минуте защитник марокканцев Ашраф Дари сравнял счет — 1:1.

И все же хорваты ушли на перерыв с преимущество в счете после того, как на 42-й минуте отличился нападающий Мислав Оршич.

ЧМ-2022, матч за&nbsp;3-е место: Хорватия&nbsp;&mdash; Марокко. Шикарный гол Оршича! Хорватия — Марокко — 2:1. Онлайн-трансляция матча за 3-е место

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