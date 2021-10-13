Сборная Марокко на выезде обыграла Гвинею в отборочном турнире ЧМ-2022
00:52
В матче отборочного турнира ЧМ-2022 сборная Марокко победила команду Гвинеи (4:1).
Марокканцы набрали 12 очков и обеспечили себе первое место в группе I, а с ним и путевку в третий раунд отбора. У Гвинеи три очка и третье место.
ЧМ-2022. Отборочный турнир. Африка
2-й раунд. Группа I
Гвинея — Марокко — 1:4 (1:2)
Голы: Кейн, 31 — аль-Кааби, 21, Амалла, 42, 65, Буфаль, 89
12 октября.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю