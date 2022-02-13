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Главный тренер сборной Польши Михневич рассказал о цели своего приезда на сборы «Динамо» в Турции

Главный тренер сборной Польши Михневич назвал цель своего приезда на сборы «Динамо»
Карен Саркисян
Корреспондент

Главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич рассказал, почему приехал на тренировочные сборы московского «Динамо» в Турции.

«Я приехал сюда, чтобы встретиться с моим игроком Себастианом Шиманьски, с которым я раньше работал в молодежной сборной, — сказал Михневич в интервью пресс-службе московского клуба. — Пообщался с главным тренером и руководством «Динамо». Меня спросили: ты приехал смотреть Себастиана или наших? Я ответил: Шиманьски и немножко русских. Я писал Себе, что приеду. Он ждал меня. Он хочет играть!»

52-летний тренер возглавил сборную Польши 31 января 2022 года.

24 марта 2022 года сборная Польши проведет полуфинальный стыковой матч за право попадания на чемпионат мира 2022 года с командой России. Победитель встречи 29 марта в финале сыграет с победителем игры Швеция — Чехия.

Чемпионат мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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16%

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