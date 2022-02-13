Главный тренер сборной Польши: «Я русский футбол знаю»

Новый главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич приехал в Турцию, где посетил контрольную игру «Динамо» с РФШ (1:1).

— Что скажете о российских футболистах, которых могут вызвать в сборную?

— Фомин — очень хороший и умный игрок. Очень люблю таких интеллигентных футболистов. Видно, что рижская команда выглядит свежее, а динамовцы находятся под нагрузками, и им приходится непросто. Шиманьски первые пару передач отдал не туда куда хотел, но потом стал лучше играть.

— Рады ли вы, что против сборной Польши не будет играть один из лидеров российской команды Федор Смолов?

— Да, возможно, Дзюба будет играть. Хотя я знаю о его проблемах во взаимоотношении с Карпиным, так что неизвестно, вызовут ли его в команду. Смолов — хороший футболист, я его хорошо знаю. Мы в Польше работали вместе с моим другом Станиславом Черчесовым, с которым поддерживаем контакт. Два дня назад он как раз мне позвонил и пригласил меня в Будапешт.

— Что можете сказать про молодых динамовцев, которые также могут сыграть против сборной Польши?

— Когда я тренировал молодежную сборную, мы два раза играли против россиян, которых тренировал Михаил Галактионов. Так что я хорошо знаю ваших молодых российских футболистов — Грулева, Лесового, Макарова. По выступлениям за молодежную команду помню Сафонова, Дивеева, Чалова, Облякова, Рассказова — я вообще русский футбол знаю.

52-летний тренер возглавил сборную Польши 31 января 2022 года.

24 марта 2022 года сборная Польши проведет полуфинальный стыковой матч за право попадания на чемпионат мира 2022 года с командой России. Победитель встречи 29 марта в финале сыграет с победителем игры Швеция — Чехия.