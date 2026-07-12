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Сегодня, 06:46

Аргентина в большинстве победила Швейцарию и вышла в полуфинал чемпионата мира-2026

Павел Лопатко
Фото Getty Images

Сборная Аргентины в американском Канзас-Сити победила сборную Швейцарии в четвертьфинальном матче чемпионата мира-2026 — 3:1 (доп. время).

Счет на 10-й минуте открыл нападающий аргентинской команды Алексис Макаллистер. На 67-й минуте форвард Дан Ндой забил ответный гол.

В дополнительное время сборная Аргентины забила дважды: отличились нападающие Хулиан Альварес (на 112-й минуте) и Лаутаро Мартинес (на 120+1-й).

С 72-й минуте сборная Швейцарии играла в меньшинстве после удаления нападающего Бриля Эмболо. Он получил вторую желтую карточку.

В полуфинале Аргентина 15 июля сыграет с Англией, которая ранее выиграла четвертьфинальный матч у Норвегии.

Чемпионат мира. 1/4 финала.
12 июля, 04:00. Arrowhead Stadium (Канзас-Сити)
Аргентина
3:1
Швейцария

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Брель Эмболо
Хулиан Альварес
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
Алексис Макаллистер
Лаутаро Мартинес

Чемпионат мира по футболу 2026

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