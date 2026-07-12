Аргентина в большинстве победила Швейцарию и вышла в полуфинал чемпионата мира-2026

Сборная Аргентины в американском Канзас-Сити победила сборную Швейцарии в четвертьфинальном матче чемпионата мира-2026 — 3:1 (доп. время).

Счет на 10-й минуте открыл нападающий аргентинской команды Алексис Макаллистер. На 67-й минуте форвард Дан Ндой забил ответный гол.

В дополнительное время сборная Аргентины забила дважды: отличились нападающие Хулиан Альварес (на 112-й минуте) и Лаутаро Мартинес (на 120+1-й).

С 72-й минуте сборная Швейцарии играла в меньшинстве после удаления нападающего Бриля Эмболо. Он получил вторую желтую карточку.

В полуфинале Аргентина 15 июля сыграет с Англией, которая ранее выиграла четвертьфинальный матч у Норвегии.