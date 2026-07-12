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12 июля, 14:23

Агент Головина назвал бредом информацию о предложении игрока «Спартаку»

Артем Бухаев
Корреспондент
Александр Головин.
Фото Global Look Press

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина прокомментировал «СЭ» отреагировал на информацию о том, что «Спартаку» предложили подписать 30-летнего россиянина.

Ранее Telegram-канал «цУЕФА» сообщил, что красно-белые могут подписать хавбека за 15 миллионов евро.

«Подобный бред не комментирую. Это неправда», — сказал Клюев «СЭ».

Головин — воспитанник ЦСКА. Он выступает за «Монако» с 27 июля 2018 года. В сезоне-2025/26 полузащитник забил 5 голов и отдал 6 результативных передач в 35 матчах.

Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.

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Александр Головин
Футбол
ФК Монако
ФК Спартак (Москва)
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4
 Лион 0 0 0 0 0-0 0
5
 Марсель 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
7
 Монако 0 0 0 0 0-0 0
8
 Страсбур 0 0 0 0 0-0 0
9
 Тулуза 0 0 0 0 0-0 0
10
 Лорьян 0 0 0 0 0-0 0
11
 Париж 0 0 0 0 0-0 0
12
 Брест 0 0 0 0 0-0 0
13
 Анже 0 0 0 0 0-0 0
14
 Гавр 0 0 0 0 0-0 0
15
 Осер 0 0 0 0 0-0 0
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22.08 00:00 Анже – Лилль - : -
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22.08 00:00 Ле Ман – Брест - : -
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