Агент Головина назвал бредом информацию о предложении игрока «Спартаку»

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина прокомментировал «СЭ» отреагировал на информацию о том, что «Спартаку» предложили подписать 30-летнего россиянина.

Ранее Telegram-канал «цУЕФА» сообщил, что красно-белые могут подписать хавбека за 15 миллионов евро.

«Подобный бред не комментирую. Это неправда», — сказал Клюев «СЭ».

Головин — воспитанник ЦСКА. Он выступает за «Монако» с 27 июля 2018 года. В сезоне-2025/26 полузащитник забил 5 голов и отдал 6 результативных передач в 35 матчах.

Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.