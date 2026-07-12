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Макгрегор травмировал ногу на старте боя с Холлоуэем и проиграл техническим нокаутом

Игнат Заздравин
Корреспондент
Конор Макгрегор.
Фото Getty Images

Ирландский боец Конор Макгрегор проиграл американцу Максу Холлоуэю в главном событии турнира UFC 329 в Лас-Вегасе.

37-летний ирландец на первых секундах боя попытался ногой в прыжке ударить соперника, но при приземлении травмировал ногу. После этого Макгрегор несколько раз упал в октагоне, пропустив несколько ударов. В результате бой остановили техническим нокаутом.

Холлоуэй сумел взять реванш за поединок 13-летней давности — в августе 2013 года Макгрегор победил единогласным решением судей. Сам Макгрегор провел первый бой после поражения от Дастина Порье в 2021 году.

На счету 34-летнего Холлоуэя теперь 28 побед при 9 поражениях в ММА. Макгрегор потерпел седьмое поражение (третье подряд) при 22 победах в смешанных единоборствах.

ММА UFC: Макгрегор — Холлоуэй

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Конор Макгрегор
Макс Холлоуэй
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