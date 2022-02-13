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Сегодня, 12:18

Главный тренер Польши Михневич приехал в отель «Динамо» в Турции

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора

Как сообщили «СЭ» коллеги из Варшавы, в турецкий отель, где живут на сборах «Динамо», «Сочи» и донецкий «Шахтер», прибыл новый главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич.

Цель его визита — наблюдение и общение с хавбеком москвичей, кандидатом в национальную команду Себастьяном Шиманьски, а также посещение контрольного матча бело-голубых с латвийским РФШ, который состоится сегодня, 13 февраля, в 17.00.

52-летний Михневич стал главным тренером сборной Польши 31 января 2022 года.

24 марта сборная России проведет полуфинальный стыковой матч за право попадания на ЧМ-2022 с командой Польши. Победитель матча 29 марта в финале сыграет с лучшим из пары Швеция — Чехия.

ЧМ-2022 по футболу в Катаре пройдет с 21 ноября 2022-го по 18 декабря 2022 года.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Сборная Польши по футболу
Сборная России по футболу
ФК Динамо (Москва)
Чеслав Михневич
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