Главный тренер Польши Михневич приехал в отель «Динамо» в Турции

Как сообщили «СЭ» коллеги из Варшавы, в турецкий отель, где живут на сборах «Динамо», «Сочи» и донецкий «Шахтер», прибыл новый главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич.

Цель его визита — наблюдение и общение с хавбеком москвичей, кандидатом в национальную команду Себастьяном Шиманьски, а также посещение контрольного матча бело-голубых с латвийским РФШ, который состоится сегодня, 13 февраля, в 17.00.

52-летний Михневич стал главным тренером сборной Польши 31 января 2022 года.

24 марта сборная России проведет полуфинальный стыковой матч за право попадания на ЧМ-2022 с командой Польши. Победитель матча 29 марта в финале сыграет с лучшим из пары Швеция — Чехия.

ЧМ-2022 по футболу в Катаре пройдет с 21 ноября 2022-го по 18 декабря 2022 года.