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Сегодня, 09:39

Гарри Кейн признался, что много времени уделяет отработке пенальти

Виктория Кравченко
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Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн прокомментировал победный гол в матче сборной Англии против Швейцарии (2:1) в стыках к ЧМ-2022.

«Игра была непростой. Важный год для нас, у нас есть возможность. Есть к чему стремиться, но начало года хорошее. Для этого нужно быть готовым в любой момент. Пенальти — отличный способ забить гол, я много времени уделяю работе над ударом», — сказал Кейн Sky Sports.

В этой встрече футболист реализовал пенальти и вывел команду вперед. Он делит второе место в списке лучших бомбардиров в истории сборной с Бобби Чарльтоном и уступает лишь Уэйну Руни.

Гарри Кейн
Сборная Англии по футболу
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