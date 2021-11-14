Стал известен стартовый состав России на матч с Хорватией
Стал известен стартовый состав сборной России на матч отборочного турнира ЧМ-2022 против команды Хорватии.
В воротах сыграет Матвей Сафонов. Пару нападающих составят Федор Смолов и Зелимхан Бакаев. Капитаном будет Георгий Джикия.
На поле с первых минут выйдут следующие игроки: Сафонов, Караваев, Дивеев, Джикия, Кудряшов, Баринов, Фомин, Головин, Ионов, Смолов, Бакаев.
Запасные: Гильерме, Хайкин, Глебов, Чистяков, Сутормин, Круговой, Зобнин, Мостовой, Миранчук, Ерохин, Заболотный, Сергеев.
Матч отборочного турнира ЧМ-2022 Хорватия — Россия состоится сегодня, 14 ноября, в Сплите. Начало в 17.00 по московскому времени.
Перед последним туром Россия лидирует в группе Н. Команда имеет в активе 22 очка. У Хорватии 20 очков и второе место. Чтобы выйти на первую позицию, хорватов устроит только победа.
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