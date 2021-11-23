Дик Адвокат покинул пост главного тренера сборной Ирака

Голландец Дик Адвокат подал в отставку с поста главного тренера сборной Ирака, сообщает официальный Facebook-аккаунт IPFL.

Вместо Адвоката командой будет руководить Желько Петрович, который работал ассистентом главного тренера.

74-летний специалист работал в сборной Ирака с июня 2021 года. Под его руководством команда набрала 4 очка в 6 матчах отборочного турнира ЧМ-2022 и занимает пятую строчку из шести возможных. Сборной осталось сыграть 4 игры до завершения отборочного цикла.