Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Ибрагимович специально ударил Аспиликуэту: «Я бы сделал это еще раз»

18:23
Теги:

Нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович рассказал о стычке с защитником сборной Испании Сесаром Аспиликуэтой, которая произошла в недавнем матче команд.

«Недавно я ударил Аспиликуэту. И сделал это специально. Мне не стыдно признаться в этом, потому что он совершил глупый поступок по отношению к моему партнеру. Повел себя высокомерно. Да, это было глупо с моей стороны, но я бы все равно сделал это еще раз.

Я показал ему: «У тебя не хватает яиц сделать тоже самое в мою сторону. Но я покажу тебе, что было бы, если б ты так поступил со мной». — Поэтому я это сделал», — рассказал Ибрагимович в интервью The Guardian.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
Читайте также
Шоколад: польза и вред
Актер Игорь Скляр попал в аварию в Санкт-Петербурге
1
0