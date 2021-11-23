Ибрагимович специально ударил Аспиликуэту: «Я бы сделал это еще раз»

Нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович рассказал о стычке с защитником сборной Испании Сесаром Аспиликуэтой, которая произошла в недавнем матче команд.

«Недавно я ударил Аспиликуэту. И сделал это специально. Мне не стыдно признаться в этом, потому что он совершил глупый поступок по отношению к моему партнеру. Повел себя высокомерно. Да, это было глупо с моей стороны, но я бы все равно сделал это еще раз.

Я показал ему: «У тебя не хватает яиц сделать тоже самое в мою сторону. Но я покажу тебе, что было бы, если б ты так поступил со мной». — Поэтому я это сделал», — рассказал Ибрагимович в интервью The Guardian.