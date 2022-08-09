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Сегодня, 07:28

Дешам уверен, что Погба восстановится к чемпионату мира-2022

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Дидье Дешам и Поль Погба.
Фото Global Look Press

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам не сомневается, что полузащитник «Ювентуса» Поль Погба сможет помочь команде на чемпионате мира в Катаре.

«Его участие в чемпионате мира не подлежит сомнению», — цитирует Le Parisien Дешама.

Ранее появилась информация, что игрок может пропустить мировое первенство.

Поль Погба. Погба может пропустить ЧМ-2022 из-за операции

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Сборная Франции сыграет в группе D с командами Дании, Австралии и Туниса.

Дидье Дешам
Поль Погба
Сборная Франции по футболу
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