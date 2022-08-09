Дешам уверен, что Погба восстановится к чемпионату мира-2022

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам не сомневается, что полузащитник «Ювентуса» Поль Погба сможет помочь команде на чемпионате мира в Катаре.

«Его участие в чемпионате мира не подлежит сомнению», — цитирует Le Parisien Дешама.

Ранее появилась информация, что игрок может пропустить мировое первенство.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Сборная Франции сыграет в группе D с командами Дании, Австралии и Туниса.