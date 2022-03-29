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29 марта, 23:10

Матч Польша — Швеция приостановили на полторы минуты из-за проблем со светом на стадионе

Матч Польша — Швеция приостановили из-за проблем со светом на стадионе
Карен Саркисян
Корреспондент
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Сборная Польши встречается с командой Швеции в финальном матче стыкового турнира чемпионата мира 2022 года.

Встречу, которая проходит в Хожуве, приостановили на полторы минуты из-за проблем со светом на стадионе «Шленск».

После 60 минут игры счет 1:0 в пользу хозяев. На 49-й минуте забитым мячом с пенальти отметился нападающий Роберт Левандовски.

Роберт Левандовски
Футбол
Сборная Польши по футболу
Сборная Швеции по футболу
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