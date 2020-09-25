«Бавария» победила «Севилью» и во второй раз выиграла Суперкубок УЕФА

«Бавария» обыграла «Севилью» в матче за Суперкубок УЕФА — 2:1. Испанцы открыли счет — с пенальти на 13-й минуте отличился Лукас Окампос.

К перерыву мюнхенская команда забила ответный мяч, на 34-й минуте ворота соперника поразил Леон Горецка.

Победный гол Хави Мартинес провел в дополнительное время.

«Бавария» во второй раз в истории выиграла Суперкубок УЕФА, впервые — в 2013 году.

Суперкубок УЕФА

«Бавария» — «Севилья» — 2:1 (1:1)

Голы: Окампос, 13 — с пенальти (0:1). Горецка, 34 (1:1). Хави Мартинес, 104 (2:1).

«Бавария»: Нойер, Алаба (Боатенг, 112), Зюле, Эрнандез (Хави Мартинес, 99), Павар, Киммих, Мюллер, Гнабри, Горецка (Дэйвис, 99), Левандовски, Сане (Толиссо, 71).

«Севилья»: Буну, Хесус Навас, Эскудеро, Кунде, Диегу Карлос, Ракитич (Оливер Торрес, 56), Фернанду Режес, Хоан Хордан (Васкес, 94), де Йонг (Эн-Несири, 57), Сусо (Гудель, 73), Окампос.

Предупреждения: Алаба, 12. Хоан Хордан, 45. Кунде, 56. Фернанду Режес, 70. Эрнандез, 90+1. Эскудеро, 119.

Судья: Тэйлор (Англия).

24 сентября. Будапешт. Стадион «Пушкаш Арена».