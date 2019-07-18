В Италии сообщают, что Перин провалил медосмотр в "Бенфике". Ранее он порвал "кресты"

Голкипер "Ювентуса" Маттиа Перин может не перейти в "Бенфику", утверждает Football Italia. По информации СМИ, 26-летний итальянец провалил медицинское обследование в Португалии.

Ранее сообщалось, что "Бенфика" была готова заплатить "Ювентусу" 10 миллионов евро за вратаря. Спортсмену предлагали пятилетний контракт.

​Отмечается, что Перин ранее перенес операции на крестообразных связках левого и правого колена. У футболиста имеются проблемы с плечом.

В прошлом сезоне голкипер провел 9 матчей в составе "Ювентуса". Портал transfermarkt.de оценивает вратаря в 13 миллионов евро. Его контракт с итальянской командой действует до 30 июня 2022 года.

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