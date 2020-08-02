«Милан» и «Наполи» интересуются защитником «Норвича» Годфри
18:06
Защитник «Норвича» Бен Годфри может продолжить карьеру в Италии, сообщает Calciomercato.
По сведениям источника, 22-летним англичанином интересуются «Милан» и «Наполи». Агент игрока уже встретился с представителями миланского клуба. Неаполитанцы видят в Годфри альтернативу защитнику «Лилля» Габриэла.
В минувшем сезоне Годфри провел 33 матча во всех турнирах, в которых заработал три желтые карточки и одну красную.
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