«Милан» и «Наполи» интересуются защитником «Норвича» Годфри

Защитник «Норвича» Бен Годфри может продолжить карьеру в Италии, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, 22-летним англичанином интересуются «Милан» и «Наполи». Агент игрока уже встретился с представителями миланского клуба. Неаполитанцы видят в Годфри альтернативу защитнику «Лилля» Габриэла.

В минувшем сезоне Годфри провел 33 матча во всех турнирах, в которых заработал три желтые карточки и одну красную.