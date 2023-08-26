«Марсель» объявил о переходе Корреа

Нападающий «Интера» Хоакин Корреа перешел в «Марсель». Французский клуб на официальном сайте объявил об аренде 29-летнего аргентинца до следующего лета с опцией выкупа прав на игрока.

Это седьмой новичок провансальцев этим летом. Ранее к команде присоединились Жоффре Кондогбиа, Ренан Лоди, Пьер-Эмерик Обамеянг, Исмаила Сарр, Рубен Бланко и Илиман Ндиайе.

В сезоне-2022/23 Корреа сыграл в 41 матче во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 3 голевые передачи.