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Сегодня, 02:43

«Марсель» объявил о переходе Корреа

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Интера» Хоакин Корреа перешел в «Марсель». Французский клуб на официальном сайте объявил об аренде 29-летнего аргентинца до следующего лета с опцией выкупа прав на игрока.

Это седьмой новичок провансальцев этим летом. Ранее к команде присоединились Жоффре Кондогбиа, Ренан Лоди, Пьер-Эмерик Обамеянг, Исмаила Сарр, Рубен Бланко и Илиман Ндиайе.

В сезоне-2022/23 Корреа сыграл в 41 матче во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 3 голевые передачи.

Хоакин Корреа
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Марсель
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