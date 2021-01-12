Известный ветеран «Спартака» Евгений Ловчев в беседе с «СЭ» прокомментировал переход голландского опорника ПСВ Йоррита Хендрикса в состав красно-белых.

Ранее в «Спартаке» подтвердили договоренность с ПСВ о переходе 25-летнего футболиста.

— Совершенно не знаю, кто такой Хендрикс. Но, хочу сказать, что позиция, которую он занимает — важна не только для «Спартака», но и для любой команды. Ни Зобнин, ни Крал не состоялись в команде как определяющие игроки. Если в составе есть хороший, цепкий опорник — то и игра команды смотрится иначе. В нашей лиге такие игроки есть у «Зенита» и «Ростова» — Барриос и Норманн. Они выгрызают все перед штрафной площадью, а это всегда самая опасная зона.

«Спартаку» нужен такой же разрушитель. Почитав про Хендрикса, у меня сложилось впечатление, что он именно такой игрок. Он больше разрушитель с хорошим первым пасом. От такого игрока не откажется ни одна команда. Но, надо смотреть — кто это и что это.

— С приходом Хендрикса у «Спартака» полностью заполнена квота на легионеров. От кого, на ваш взгляд, «Спартаку» нужно избавиться?

— Я думаю, что отдадут Урунова. Он пришел с Газизовым, это был его игрок. Думаю, в связи с этим, с ним и расстанутся в ближайшее время.

(Владимир Пушкарев)