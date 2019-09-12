Лионель Месси: «Не знаю, сделал ли «Барселона» все возможное для возвращения Неймара»

Лидер «Барселоны» Лионель Месси признался, что хотел бы возвращения Неймара в клуб. В минувшее трансферное окно каталонцы вели переговоры с «ПСЖ» по переходу бразильца, но стороны не смогли договориться.

— Я не знаю, сделал ли «Барса» все возможное для возвращения Неймара, но правда в том, что переговоры с «ПСЖ» не бывают легкими, — цитирует Marca Месси. — Я бы хотел, чтобы Неймар присоединился к нашему клубу.

Со спортивной точки зрения, Неймар является одним из лучших в мире. Клуб также сделал бы скачок с точки зрения уровня прав на имидж и спонсоров. Я лично никогда не просил подписать Неймара. Все, что я сделал, это высказал свое мнение. У меня нет разочарования, что он не вернулся. У «Барселоны» впечатляющий состав, который может бороться за все трофеи, даже без Неймара

Контракт бразильца с «ПСЖ» действует до 30 июня 2022 года, а трансферная стоимость, по данным transfermarkt, cоставляет 180 миллионов евро. Ранее сообщалось, что французский клуб настроен расстаться с ним в зимнее трансферное окно.

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