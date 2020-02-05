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Лэмпард получит на летние трансферы более 175 миллионов евро

17:18
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Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард в летнее трансферное окно получит от руководства более 175 миллионов евро на приобретения, сообщает Evening Standard. Руководство лондонцев стремится компенсировать недовольство специалиста тем, что не получилось не подписать ни одного игрока в зимнее окно, несмотря на снятие трансферного бана.

Одной из приоритетных целей Челси является 23-летний форвард «Лиона» Мусса Дембеле, трансфер которого обойдется в 70 миллионов. Также «Челси» может продать вратаря Кепу Ариссабалагу и приобрести ему на замену другого шолкипера.

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