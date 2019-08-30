Лаксальт стал игроком «Торино»

Защитник «Милана» Диего Лаксальт продолжит карьеру в «Торино». Клубы согласовали условия аренды 26-летнего уругвайца, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Соглашение рассчитано на один год с правом выкупа. За аренду «Торино» заплатит «Милану» 500 тысяч евро, а если захочет выкупить — то еше 11,5 миллиона евро.

В прошлом сезоне защитник провел 29 матчей, в которых отдал 1 результативную передачу.

Picture of Laxalt with Torino officials after signing the contract pic.twitter.com/Jt6NEa0EjY — Milan Eye (@MilanEye) August 30, 2019

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