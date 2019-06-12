Колумбиец Вера перешел в "Лечче"

Новичок итальянской серии А "Лечче" приобрел колумбийского защитника Брайана Веру, говорится в заявлении клуба.

Сообщается, что стороны договорились о трансфере, который будет оформлен официально после прибытия игрока в Италию сегодня вечером. Предыдущим его клубом был "Леонес".

20-летний футболист в текущем сезоне провел один матч в чемпионате Колумбии. Он также провел 13 матчей за сборную Колумбии U-20. Основная позиция - левый защитник, может также сыграть в центре обороны.

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