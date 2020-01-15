Источник: «Милан» ведет переговоры по трансферу Матича

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич может продолжить карьеру в «Милане», La Gazzetta dello Sport.

По сообщениям источника, итальянский клуб уже ведет переговоры с «Манчестер Юнайтед» о переходе 31-летнего серба. Миланцы хотят подписать Матича уже зимой, однако на игрока претендуют также «Атлетико» и «Чикаго Файр»?.

В текущем сезоне Матич провел 6 матчей в АПЛ и не отметился результативными действиями.