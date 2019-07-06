"Интер" предложил контракт Дани Алвесу, но он хотел бы перейти в "Барселону"

Защитник Дани Алвес, который является свободным агентом, получил предложение от "Интера". Бразилец заинтересован в нем, но хотел бы вернуться в "Барселону", за которую выступал ранее, сообщает Esporte. Алвес намерен определиться с будущим до 20 июля.

Алвес перешел в "ПСЖ" летом 2017-го из "Ювентуса". В прошедшем сезоне футболист провел 32 матча за французскую команду, забил три гола и отдал восемь голевых передач. Защитник выступал за "Барселону" с 2008 по 206 год.

Портал transfermarkt.de оценивает 36-летнего бразильца в 2,5 миллиона евро.

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