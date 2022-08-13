«Интер» через год может подписать Аканджи в качестве свободного агента

Защитник дортмундской «Боруссии» Мануэль Аканджи может продолжить карьеру в Италии, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, на 27-летнего швейцарца претендует «Интер». При этом миланцы могут подписать игрока в качестве свободного агента в 2023 году, когда у защитника закончится контракт с «Боруссией».

В минувшем сезоне Аканджи провел 35 матчей за «Боруссию», в которых забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 млн евро.