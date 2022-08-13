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Сегодня, 06:59

«Интер» через год может подписать Аканджи в качестве свободного агента

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник дортмундской «Боруссии» Мануэль Аканджи может продолжить карьеру в Италии, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, на 27-летнего швейцарца претендует «Интер». При этом миланцы могут подписать игрока в качестве свободного агента в 2023 году, когда у защитника закончится контракт с «Боруссией».

В минувшем сезоне Аканджи провел 35 матчей за «Боруссию», в которых забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 млн евро.

ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Интер (Интернационале)
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