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Сегодня, 14:14

Гендузи перейдет из «Марселя» в «Лацио» за 18 миллионов евро

Руслан Минаев
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«Лацио» договорился о трансфере полузащитника «Марселя» Маттео Гендузи, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По его данным, римляне заплатят за игрока 18 миллионов евро — 13 в качестве фиксированной суммы, еще 5 миллионов в виде легко достигаемых бонусов. О сделке будет объявлено на следующей неделе.

Гендузи выступает за «Марсель» с 2021 года. Действующий контракт рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

В прошлом сезоне 24-летний француз сыграл в 43 матчах во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 5 голевых передач.

ФК Лацио
ФК Марсель
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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