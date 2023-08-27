Гендузи перейдет из «Марселя» в «Лацио» за 18 миллионов евро

«Лацио» договорился о трансфере полузащитника «Марселя» Маттео Гендузи, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По его данным, римляне заплатят за игрока 18 миллионов евро — 13 в качестве фиксированной суммы, еще 5 миллионов в виде легко достигаемых бонусов. О сделке будет объявлено на следующей неделе.

Гендузи выступает за «Марсель» с 2021 года. Действующий контракт рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

В прошлом сезоне 24-летний француз сыграл в 43 матчах во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 5 голевых передач.