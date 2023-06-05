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Сегодня, 01:33

Экс-игрок «Зенита» Шейдаев может продолжить карьеру в Тайланде

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард Рамиль Шейдаев близок к продолжению карьеры в Тайланде, сообщает Azerisport.

По сведениям источника, 27-летний игрок сборной Азербайджана отправился в Таиланд на переговоры с руководством клуба «Бурирам Юнайтед». Ожидается, что нападающий подпишет трехлетний контракт.

Шейдаев является воспитанником «Зенита» и выступал за команду с 2013 по 2016 год. Также он играл за «Рубин», «Крылья Советов» и «Динамо». В 2016-м форвард сменил российское гражданство на азербайджанское.

Последним клубом Шейдаева был «Карабах», за который в минувшем сезоне он забил 23 гола и сделал 8 результативных передач в 53 матчах.

Источник: https://www.azerisport.com/football/20230531110413958.html
Рамиль Шейдаев
ФК Зенит
ФК Карабах
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