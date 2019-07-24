Черник покинул "Нанси" и вернулся в БАТЭ

Голкипер Сергей Черник подписал контракт с БАТЭ, сообщает официальный сайт клуба. Ранее он выступал за "Нанси". Он перешел на правах свободного агента. Детали сделки не указаны.

Сергей Черник подписал контракт с БАТЭ!https://t.co/pOyubcFF58 pic.twitter.com/Mq3z68Gris — FC BATE Borisov (@FCBATE) July 23, 2019

31-летний Сергей Черник - двукратный чемпион Белоруссии в составе БАТЭ, обладатель Кубка страны, дважды побеждал в Суперкубке Белоруссии. За "Нанси" он выступал с 2016 года. В прошлом сезоне он провел 20 матчей за команду, пропустил 23 мяча и четыре раза сыграл "на ноль".