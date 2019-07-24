00:06 | Футбол — Трансферы

Черник покинул "Нанси" и вернулся в БАТЭ

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Голкипер Сергей Черник подписал контракт с БАТЭ, сообщает официальный сайт клуба. Ранее он выступал за "Нанси". Он перешел на правах свободного агента.  Детали сделки не указаны.

31-летний Сергей Черник - двукратный чемпион Белоруссии в составе БАТЭ, обладатель Кубка страны, дважды побеждал в Суперкубке Белоруссии. За "Нанси" он выступал с 2016 года. В прошлом сезоне он провел 20 матчей за команду, пропустил 23 мяча и четыре раза сыграл "на ноль".

 

Дополнительная информация

https://fcbate.by/ru/infocenter/club-news/id11108

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