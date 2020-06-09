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«Челси» готов приобрести Хаверца этим летом

14:44
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Полузащитник «Байера» Кай Хаверц может продолжить карьеру в «Челси», сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, леверкузенцы не получили официального предложения по 20-летнему немцу, но есть информация, что «Реал» и «Бавария» уже провели переговоры. В то же время владелец «Челси» Роман Абрамович готов оказать Фрэнку Лэмпарду значительную поддержку этим летом.

В сезоне-2019/20 Хаверц провел за «Байер» 38 матчей, на его счету 15 голов и 8 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость немца в 81 миллион евро.

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