Боатенг не перейдет в «Ювентус»

«Ювентус» решил отказаться от варианта с переходом защитника «Баварии» Джерома Боатенга, сообщает в своем Twitter итальянский журналист Ромео Агрести. Ранее была информация, что в связи с тяжелой травмой Джорджо Кьеллини «Юве» может подписать немца.

La #Juventus ha deciso: NON arriva #Boateng // Juve have made their decision: Boateng WON'T come to Turin ??@GoalItalia — Romeo Agresti (@romeoagresti) September 2, 2019

30-летний Джером Боатенг защищает цвета «Баварии» с 2011 года. В прошлом сезоне он провел 28 матчей во всех турнирах.

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