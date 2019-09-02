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Боатенг не перейдет в «Ювентус»

12:40
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«Ювентус» решил отказаться от варианта с переходом защитника «Баварии» Джерома Боатенга, сообщает в своем Twitter итальянский журналист Ромео Агрести. Ранее была информация, что в связи с тяжелой травмой Джорджо Кьеллини «Юве» может подписать немца.

30-летний Джером Боатенг защищает цвета «Баварии» с 2011 года. В прошлом сезоне он провел 28 матчей во всех турнирах.

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/italy/

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