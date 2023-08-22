«Бешикташ» отказался от подписания Рамоса

«Бешикташ» не подпишет экс-защитника «Реала» и «ПСЖ» Серхио Рамоса, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, у турецкого клуба не финансовой возможности подписать 37-летнего испанца.

Ранее президент «Севильи» Хосе Кастро заявил, что не хочет, чтобы Рамос возвращался в клуб.

За свой последний клуб, «ПСЖ», защитник за два года сыграл 58 матчей, забив 6 мячей и сделав 1 голевую передачу. До этого испанец с 2005 по 2021 год играл в «Реале».