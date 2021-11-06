Винисиус продлит контракт с «Реалом» до 2028 года
Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор продлит контракт с мадридским клубом до 2028 года, сообщает АВС.
По информации источника, зарплата нападающего в «Реале» по новому соглашению составит 5,5 миллиона евро в год.
Отмечается, что зарплата Винисиуса может существенно увеличиться за счет бонусов.
Также в новом контракте 21-летнего бразильца с «Реалом» будут прописаны отступные в размере 1 миллиарда евро.
В нынешнем сезоне Винисиус забил девять мячей и отдал семь результативных передач в 15 матчах за «Реал».
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